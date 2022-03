"La demande de voyages augmente, mais en raison notamment de flottes réduites, on constate un manque de voitures de location sur l’ensemble du marché. En 2022, cette pénurie se fera surtout sentir en ce qui concerne les destinations populaires au bord de la Méditerranée, et ce, principalement durant les périodes de vacances. Si vous voulez malgré tout disposer d’une voiture de location à un prix abordable, Sunny Cars vous conseille de réserver le plus tôt possible."

En résumé, il sera plus cher de louer une voiture cette année. À cause des prix de l’essence ? Peut-être, mais c’est surtout la pénurie de voitures qui réduit l’offre. Nombreux sont les loueurs qui ont dû vendre des voitures pour survivre à la crise, et les constructeurs n’ont toujours pas résorbé leur retard pour les véhicules neufs.