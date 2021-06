Les vacances approchent à grands pas et c’est comme un vent de liberté (modérée) qui souffle sur l’Europe. Les pays se déconfinent petit à petit et la carte de l’ECDC passe progressivement du rouge vif à l’orange, avec quelques taches vertes par-ci, par-là. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont besoin de vacances après quinze mois bien compliqués. Dès le 1er juillet (et même avant pour certains pays) le pass sanitaire européen permettra de voyager plus facilement d’un pays à l’autre, avec des règles presque harmonisées. Et pour quitter le continent ? Cela reste compliqué pour le moment, mais certains pays commencent à ouvrir leurs frontières aux touristes. Tour d’horizon.

Il y a d’abord le Maroc qui a annoncé la semaine dernière ouvrir ses frontières aux voyageurs internationaux dès le 15 juin. Pour entrer dans le royaume, il faudra soit présenter une preuve de vaccination complète, une preuve d’immunité ou un test PCR négatif de moins de 48 h. Toujours dans le Maghreb, la Tunisie a mis en place des règles plus strictes. On parle là d’un test PCR négatif de moins de 72 h, mais une quarantaine reste obligatoire de sept jours. Seul moyen d’y échapper, présenter une preuve de vaccination complète ou une preuve d’avoir contracté le virus dans les six semaines précédant le voyage. En Égypte, il faut montrer un test PCR négatif de moins de 72 h pour sortir de l’aéroport. Les autorités proposent aussi d’effectuer un test sur place, mais les autorités belges le déconseillent. De fait, une quarantaine obligatoire dans un hôtel est imposée à toute personne positive, à ses propres frais et le rapatriement immédiat n’est pas possible.

La Turquie assouplit aussi ses conditions d’accès aux personnes entièrement vaccinées, aux personnes immunisées ou à celle montrant un test PCR négatif de moins de 72 h ou un test antigénique négatif de moins de 48 h.