Pour ces vacances de Pâques et celles d’été, les Belges reprennent leurs bonnes vieilles habitudes. Les réservations en all-in ont à nouveau la cote et les perspectives sont beaucoup plus réjouissantes que les deux années précédentes. Reste que la crise a marqué les esprits et nous a fait prendre de nouvelles habitudes. Les réservations en last minute gardent une place importante pour ces vacances de printemps. "Depuis l’annonce de la forte baisse de la pandémie à la mi-janvier, nous notons un important mouvement de rattrapage pour Pâques, observe-t-on chez TUI. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu’à aujourd’hui avec un pic des réservations last minute. Près d’un vacancier sur deux (45 %) partira au soleil en avion, 21 % prendront la voiture pour une escapade près chez lui, un sur cinq ira skier (22 %) et 12 % ont choisi un citytrip."