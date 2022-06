Depuis la grève de la fin du mois d’avril, la situation reste très tendue chez Ryanair. Une menace de grève européenne est toujours d’actualité, et les différents groupes syndicaux se réuniront ce jeudi pour décider ou non d’un mouvement commun. D’ici là, tous les employés du groupe sont invités à se prononcer ou non en faveur d’une grève. Ce qui est certain, c’est que les négociations continuent et restent très compliquées. Ce mardi, le CEO Michael O’Leary a annoncé qu’il ne ferait "pas de concessions sous la menace de grève", ajoutant qu’il ne pensait pas qu’il puisse y avoir de mouvements de grève à la fin du mois de juin en Belgique. Ce mercredi, une nouvelle réunion est prévue entre direction et syndicats pour faire avancer la situation. Une réunion décisive en vue de la réunion prévue jeudi entre les syndicats belges, français, espagnols, italiens et portugais. En outre, le personnel de cabine espagnol sera en grève du 24 juin au 2 juillet, ce qui devrait poser problème chez nous aussi, pour certains vols vers l’Espagne, en fonction du personnel de cabine désigné.

(...)