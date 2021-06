Entre deux doses de vaccin, un test PCR ou antigénique et le téléchargement de l’application CovidSafeBe, les vacances se préparent. Et on en oublierait presque tous ces accessoires indispensables qui faisaient déjà partie de la valise avant le Covid-19. Car pour profiter du soleil de la plage et/ou de la piscine, il ne faut pas oublier son maillot de bain ou encore la traditionnelle crème solaire. Mais une autre crème a aussi toute son importance pour soulager les rougeurs ou encore garder son bronzage le plus longtemps possible, la crème après-soleil.