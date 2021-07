Elle s’appelle Belle Extraordinaire et les touristes de Blankenberge ne manqueront pas de l’apercevoir tout au long de l’été : la mascotte de l’opération Belle Époque a des courbes Art nouveau gracieuses qu’elle affiche sur des drapeaux dans le centre-ville et sur des marquages au sol qui mènent au Centre Belle Époque.

Durant tout le week-end dernier, on pouvait même la voir dans le parc Léopold avec des acteurs en costumes et autres vélos aux roues extravagantes. Le parc va d’ailleurs garder ses atours Belle Époque pendant les mois d’été avec des cadres permettant de se photographier en costume et neuf poteaux thématiques racontant l’histoire de Belle dans les années 1900.

(...)