"Avec le coronavirus, beaucoup de Belges ont découvert notre station ", constate, heureux, Peter Cappelle de l’office de tourisme de La Panne. Résultat : la commune attend cette année bien plus de touristes séjournant que l’an passé et ils étaient déjà nombreux à avoir voulu prendre l’air de la mer du Nord.

À La Panne, on est directement charmé par la nature omniprésente et l’authenticité qui se dégage de cette petite ville côtière et frontalière.

En fait, La Panne, c’est une petite ville du désert ! Devant, l’immense plage qu’aucun brise-lames ne vient rompre, rendant l’endroit magique pour les chars à voile. À gauche quand on regarde la digue : la grande roue et des dunes avant que ne commence timidement à apparaître la petite station de Saint-Idesbald. À droite, simplement rien : des kilomètres avant la France. Les Français d’ailleurs l’adorent : " Ici, c’est très accueillant pour les Francophones, on parle le français, on est ouvert, on est heureux de montrer La Panne. Et franchement ? On est bien aimé. "