Un agent immobilier confiait récemment à un magazine immobilier : " Vous habitez Le Zoute pour être vu. Le Coq a un caractère plus familial, où les gens aisés profitent du calme et de la tranquillité en toute discrétion. "

C’est exactement la même chose côté tourisme. On vient au Coq depuis des lustres en famille, pour profiter du cadre, le plus pittoresque de la Côte, entre la Potinière (la place ronde centrale où se nichent le mini-golf adoré des enfants, des terrains de tennis et des allées parfaites en cuistax) et la Concession (le quartier des villas au style anglo-normand de la Belle Époque), la station de tram comme dans un parc d’attractions et le cinéma Rio, au charme d’antan.

(...)