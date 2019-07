Le site n’est plus du tout ce qu’il était il y a encore quelques années… Le Préhistosite s’est déployé sur 30 hectares au cœur de la forêt de Ramioul (Flémalle), entre Huy et Liège, pour rouvrir début 2016 en tant que parc d’aventures dédié à la Préhistoire. Si bien que désormais, au Préhistomuseum, les visiteurs sont invités à passer une journée à la fois instructive et récréative, au fil d’ateliers pratiques et d’expériences en plein air, sur les traces de nos ancêtres. (...)