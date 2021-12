En ces derniers jours de l’année, nombreux sont ceux qui s’émerveillent devant des images de neige. Et plus que les Alpes françaises, c’est souvent la Laponie qui fait rêver les fans de Noël. Pour répondre à cette demande grandissante, Neckermann vient de signer un nouvel accord. "Pour répondre à la demande croissante d’expériences de voyage uniques en Scandinavie, Neckermann Belgique a conclu un partenariat exclusif avec l’organisation de voyage spécialisée Nordic. Avec des vols directs pour la Laponie au départ de Bruxelles (ou d’Amsterdam), cette destination est désormais plus accessible que jamais et idéale pour une semaine de voyage. Pour les vacances de Noël, l’offre était la plus importante jamais proposée, avec pas moins de 15 vols directs au départ de Bruxelles et d’Amsterdam vers le Grand Nord. Il y aura également un programme de voyages modifié pour l’été 2022", annonce le tour-opérateur.

De quoi s’ouvrir vers de nouveaux horizons, même s’il ne faut pas avoir peur du froid pour y aller dans les semaines à venir. L’offre de Neckermann propose en outre des activités comme de la motoneige, une balade en traîneau tiré par des huskys, etc.