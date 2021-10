Il y a 25 mois, le secteur du tourisme connaissait un premier tremblement de terre (avant celui du Covid-19), avec la faillite du géant Thomas Cook. En Belgique, Neckermann était entraîné dans la chute du tour-opérateur. La suite, on la connaît, avec la reprise par le groupe espagnol Wamos et une belle reprise gâchée par la pandémie. En juin dernier, Neckermann se retrouvait à nouveau au pied du mur et évitait la faillite grâce à CIM Capital, une entreprise anversoise.