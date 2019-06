Le site www.hotdogholidays.com propose les meilleurs endroits où voyager en Europe avec un chien.

Pour de nombreux propriétaires de chiens, il est impensable de partir en vacances sans Médor. Et les propriétaires de gîtes et d’hôtels l’ont bien compris. Ils sont de plus en plus nombreux à accepter les bestioles à quatre pattes de tous genres. Plusieurs sites internet proposent des destinations de vacances "animal friendly" aux quatre coins du monde. (...)