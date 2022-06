Le personnel de cabine de Brussels Airlines sera en grève les 23, 24 et 25 juin, Ryanair devrait suivre.

Les menaces de grève s’enchaînent ces dernières semaines dans le secteur aérien. Brussels Airlines et Ryanair attirent toute l’attention en Belgique, mais des mouvements sont aussi lancés dans d’autres pays européens. De quoi craindre une belle pagaille durant tout l’été dans les aéroports, alors que le secteur retrouve seulement une activité normale, après deux années de crise sanitaire.

Revenons surtout sur la situation en Belgique. Depuis plusieurs jours, des négociations sont en cours aussi bien chez Ryanair que chez Brussels Airlines, et une décision est tombée ce jeudi : le personnel navigant - pilotes, hôtesses et stewards - sera en grève les 23, 24 et 25 juin prochains. " Nous avons consulté l’ensemble du personnel ces derniers jours en parallèle des négociations avec la direction, et 85 % des équipes de bord nous ont mandatés pour lancer un mouvement de grève ", note Didier Lebbe, permanent syndical CNE.