Les risques planent sur le tourisme L’été s’annonce périlleux à gérer pour les professionnels du tourisme.

Verra-t-on cet été des piscines fermées, des attractions ouvertes quelques heures seulement et des portes de restaurants closes le week-end par manque de personnel ? Face au retour des beaux jours et des touristes, les professionnels de plusieurs secteurs se disent inquiets. Ils rencontrent en effet de grandes difficultés à recruter et former le personnel nécessaire d’ici le début de la saison estivale. Confrontés à de nombreuses pénuries, les professionnels de l’horeca, de l’hôtellerie ou encore du tourisme s’attendent pourtant à une très bonne fréquentation lors des grandes vacances.

"Après une période difficile pour plusieurs secteurs, que ce soit l’horeca, le tourisme ou les parcs d’attractions, il est encore plus complexe pour eux de trouver du bon personnel, surtout en période estivale, indique le directeur d’Acerta Consult (le prestataire de services RH), Benoît Caufriez. Ce phénomène touche également les étudiants jobistes et les saisonniers. Dans ces secteurs, les employeurs ont perdu des collaborateurs et sont devenus moins attractifs. Les jeunes ont également de nouvelles aspirations, on voit que le télétravail est devenu un critère, et ce même pour des jobs saisonniers."