Vacances De plus en plus de Belges partent les deux dernières semaines d’août.

Les grandes vacances sont bientôt terminées. Est-ce pour autant la fin des départs en vacances ? Pas tout à fait. "De plus en plus de Belges partent en vacances les deux dernières semaines d’août. C’est une tendance que l’on constate depuis quelques années maintenant", indique Pierre Fivet, directeur de Vacansoleil Belgique/France et porte-parole de l’ABTO, l’Association belge des tour-opérateurs.

Selon un rapport de l’ABTO mené aux côtés du bureau de recherches GfR auprès de 800 Belges sur leurs comportements en vacances, sur tous les vacanciers partis en vacances cette année, 16 % ont pris congé en juillet, contre 12 % en août. Avec à chaque fois une répartition parfaite : 8 % sont partis la première quinzaine de juillet contre 8 % pendant la seconde. En août, 6 % sont partis avant le 15 août, 6 % après. "Les vacances d’été s’étirent du 1er juillet au 31 août. La Belgique est l’un des seuls pays à avoir des congés aussi longs, contrairement à d’autres pays." En Allemagne par exemple, certains Länders ne sont plus en vacances à partir de la mi-août, comme en Basse-Saxe ou à Berlin.

(...)