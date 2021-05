Il est temps de penser au déconfinement. La stratégie des autorités belges a été présentée la semaine dernière, mais le tourisme a été mis de côté lors du dernier Codeco. On ne peut pas parler d’un oubli, mais plutôt d’une temporisation des autorités qui attendent avant tout un accord au niveau européen. " Le prochain sommet européen est fixé au 25 mai et devrait servir à valider le certificat vert ", indique Anne-Sophie Snyers, secrétaire générale de l’Upav. "Lors de mes derniers contacts avec les Affaires étrangères, il m’est revenu que la Belgique était 100 % pour ce certificat. C’est une bonne chose, mais il faudra encore voir quelles modalités seront appliquées. La crainte est de voir des pays qui, en plus du certificat vert, mettront des règles de testing et de quarantaine supplémentaires. Chaque pays reste maître de la situation dans son pays, et cela s’est vu avec le Portugal qui a durci le ton fin avril. "

Test Achats va dans le même sens et appelle les États membres "à ne pas accepter que certains imposent des mesures additionnelles au Digital Green Certificate, telles que des quarantaines. Ce dernier doit faciliter la vie des voyageurs, pas la compliquer".