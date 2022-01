Les voyages ne sont pas interdits malgré Omicron, loin de là. On ne parle même plus d’une potentielle fermeture des frontières et des milliers de Belges en profitent, notamment pour aller au ski en France, en Italie ou encore en Suisse. Sauf que les nouvelles mesures sanitaires risquent de compliquer les choses. Entre les règles à respecter pour entrer sur le territoire, celles en vigueur une fois en vacances ou encore les différences selon les âges, il vaut mieux se renseigner avant de réserver un séjour. Prenons l’exemple d’une famille de deux adultes, un ado de 16 ans et un enfant de 12 ans.