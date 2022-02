Les différences régionales sont importantes: en Wallonie et à Bruxelles, cela concerne 30,6% et 28,2% de la population, tandis que seule 13,2% de la population flamande est concernée par cette privation. Pour l'étude, plus de 7.500 ménages du pays ont été interrogés.

Pour mesurer la privation matérielle et sociale, 13 indicateurs sont analysés. Ceux qui ne peuvent pas se permettre sept de ces aspects sont considérés "en situation de privation matérielle et sociale sévère". En Belgique, 6,3% des ménages se trouvaient dans cette situation l'an dernier: 4,4% en Flandre, 8% en Wallonie et 11,5% à Bruxelles.

Parmi les indicateurs les moins régulièrement atteints, on retrouve "faire face à une dépense imprévue" (22,3% des ménages interrogés n'en sont pas capables), "s'offrir chaque année une semaine de vacances hors de son domicile" (20,3%) et "remplacer des meubles endommagés ou usés" (14,4%).