Le tourisme reprend à peine qu’il faut déjà oublier les bons plans. Si ceux qui ont eu le courage de réserver dès la sortie des catalogues pour l’été 2022 ont pu profiter des offres de lancement ou encore des vols moins chers dû à la faible demande, cela appartient déjà au passé. Avant même la flambée des prix des carburants, la demande était de plus en plus forte, à mesure que la crise sanitaire entrait dans une phase plus positive. Et qui dit demande en hausse dit évidemment offre plus chère. Rien de neuf sous le soleil donc. Mais si on ajoute à cela la flambée des prix du pétrole de ces dernières semaines, cela n’arrange rien.