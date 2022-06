On le répète depuis plusieurs mois, les Belges se ruent sur les vacances d’été. C’est vrai aussi bien pour les vacances en voiture, les voyages à forfaits ou encore les citytrips. En Belgique aussi, tout est déjà bien rempli. Une pression qui pousse évidemment les prix vers le haut, d’autant plus que la majorité des compagnies aériennes n’ont pas encore repris l’ensemble de leurs liaisons. Cette baisse de l’offre face à une telle demande fait aussi augmenter les prix. Tout cela sans compter l’inflation, l’impact de la crise sur le secteur, et le prix de l’énergie et des carburants.

Mais alors, comment limiter la casse pour ceux qui n’ont pas encore réservé ? Pour les voyages à forfait, il va falloir se montrer flexible sur les dates, mais aussi sur les destinations en étant ouvert à de nouveaux horizons.

