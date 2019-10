Quelques jours après la reprise d’une partie des activités de Thomas Cook Belgium par le groupe Wamos, il est l’heure de présenter ce nouvel opérateur qui fera son entrée sur le marché belge ce lundi.

Évidemment, on en sait encore peu sur l’avenir des agences Neckermann et Thomas Cook. 62 sur 91, dont la majorité en Wallonie et à Bruxelles, vont rouvrir leurs portes, mais dans quelles conditions ?