Pour les Belges qui avaient choisi les premiers jours de juillet pour un voyage à la côte belge, il y a de quoi râler. La météo alterne entre le soleil, le vent, la pluie et les nuages et il est difficile de prévoir ses journées. On est loin du coup de chaud de la fin juin, et c’est qui ont choisi la mer du Nord par défaut suite à l’épidémie de coronavirus peuvent se demander comment remplir leurs journées.