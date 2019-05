On n’y pense pas toujours, mais même pour les enfants en bas âge, les papiers d’identité sont obligatoires lorsqu’on prend l’avion. "C’est un des grands classiques. On a rarement besoin des papiers d’identité des enfants durant l’année. On part alors vers l’aéroport sans y penser et c’est la catastrophe au moment d’embarquer. Et, pour les destinations où un passeport est requis, les oublis sont aussi nombreux en ce qui concerne les bébés pour qui on n’a pas pensé à faire un passeport ", explique Frank Bosteels.

(...)