La compagnie aérienne Qantas a réussi à opérer le vol commercial le plus long au monde, soit la liaison entre New York (USA) et Sydney (Australie), avec 50 passagers et équipage à bord.

Le vol test de 16.200 kilomètres a pris 19 heures et 16 minutes, a annoncé Qantas via un message posté sur Twitter dimanche. Le Qantas QF 7879 a décollé à l'aéroport John F Kennedy de New York vendredi dans la nuit et a atterri à l'aéroport Kingsford Smith de Sydney le dimanche matin. La compagnie aérienne détrône Singapore Airlines qui détenait à ce jour le record du vol commercial non interrompu entre Singapour et Newark (New York) en 18,5 heures. Pour réussir son vol, Qantas a reconditionnement le Boeing 787-9 Dreamliner afin qu'il puisse contenir un maximum de carburant et un nombre restreint de passagers et bagages, sans cargo, afin de permettre à l'aéronef de mener à bien sa mission. Toutes les émissions de CO2 seront compensées par d'autres mesures, a garanti Qantas. Au total, une quarantaine de passagers, dont des dirigeants de la compagnie aérienne, des scientifiques, des chercheurs et des journalistes faisaient partie du voyage, assuré par 10 membres d'équipage. "L'objectif de ce vol record est de mener des recherches scientifiques sur les passagers et l'équipage sur les très longs courriers, afin d'améliorer la santé et le bien-être, en minimisant les effets du décalage horaire, tout en identifiant un temps de repos optimal et des périodes de travail pour le staff", a encore expliqué Qantas. Deux autres vols de ce type contribuant à la recherche seront encore menés cette année. Qantas a l'ambition de lancer des vols commerciaux reliant les villes de la côte est de l'Australie plus peuplée - Sydney, Melbourne et Brisbane - avec New York et Londres d'ici 2022. Une telle entreprise réduirait les heures de vol pour les passagers de près de quatre heures. Une ligne entre Perth (nord-ouest) et Londres, ouverte l'an passé, est le seul lien direct entre l'île continent et l'Europe.