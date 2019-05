Les vacances d’été se profilent à l’horizon. De nombreux Belges ont déjà réservé leur séjour et attendent avec impatience l’heure du départ. Une fois de plus, les aéroports seront bondés de voyageurs impatients de monter à bord. Et pourtant, des milliers d’entre eux verront leur rêve se briser en quelques instants, suite à un refus d’embarquement. Frank Bosteels, porte-parole de Connections est malheureusement aux premières loges de ces véritables drames.

"Tout au long de l’année, c’est déjà le cas mais c’est surtout durant les congés scolaires que l’on voit le plus de passagers rater leur vol parce que leurs papiers d’identité ne sont pas en règle ou parce qu’ils ne sont pas conformes aux règles en vigueur dans le pays de destination."

(...)