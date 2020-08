Depuis le mois de mars dernier, voyager est devenu bien difficile. Entre les voyages annulés, les zones vertes, oranges et rouges ou encore les tests et quarantaines, il y a de quoi en décourager plus d’un. De son côté, Test Achats a reçu, par l’intermédiaire de son centre de contact, des plaintes concernant les pratiques des compagnies aériennes et des tour-opérateurs. "Les remboursements n’ont pas été effectués ou ont simplement été refusés ou les bons à valoir ont été donnés dans de mauvaises conditions", déclare Test Achats.