Le secteur du tourisme attendait ce 15 juin avec la plus grande impatience. Dans les aéroports belges, la reprise fut timide, avec quelques milliers de départs et une poignée d’arrivées. L’été 2020 ne sera assurément pas comme les autres et la fréquentation à Bruxelles National devrait atteindre le cap du million de voyageurs, soit 5 à 6 fois moins qu’un été normal pour l’aéroport.