Après plusieurs saisons touristiques sous le signe du confinement, ou tout du moins des restrictions, la sortie de la crise sanitaire se confirme presque partout autour du globe. De quoi donner envie aux voyageurs de se faire plaisir, et pourquoi pas en optant pour des séjours luxueux.

Mais où trouver le luxe à prix raisonnable ? La plateforme Money.co.uk vient de publier les résultats d'une étude comparant le coût de vacances de haut standing dans 30 grandes villes, et Bruxelles figure en très bonne place dans le classement final.

Bruxelles, meilleure note européenne

L'étude se base sur quatre critères : un repas dans un restaurant étoilé (guide Michelin), une nuit dans un hôtel cinq étoiles, la location d'une voiture de luxe pour une journée, et une nuitée dans un hôtel avec spa. Le tout est ensuite ramené à une note globale sur dix.

Avec une note finale de 9,49 sur 10, c'est Bangkok (Thaïlande) qui finit (très) largement en tête. Imbattable au niveau de la location d'une voiture de luxe à la journée, à peine 56 euros pour une Mercede-Benz, Bangkok occupe également une place de choix au niveau du repas dans un étoilé. En deuxième position, on retrouve ensuite Bruxelles : la capitale belge obtient une note de 8,8 sur 10, avec une belle marge sur la troisième ville, Vérone (Italie, 7,68/10). Bruxelles permet de s'offrir un repas dans un étoilé pour 148 euros, une nuit dans un cinq étoiles pour 341 euros, la location d'une voiture de luxe pour 142 euros la journée, et une nuit dans un hôtel avec spa pour 259 euros. Un petit budget pour le voyageur lambda, mais qui reste en-dessous des autres grandes villes analysées.

Le reste du top 10 est complété par Osaka (Japon), Berlin (Allemagne), Francfort (Allemagne), Rio de Janeiro (Brésil), Tokyo (Japon), Lisbonne (Portugal) et Dublin (Irlande).

A l'autre extrémité du classement, les villes les plus chères sont, sans grande surprise, Londres (Royaume-Uni, 2,84/10), New York (Etats-Unis, 1,64/10), Los Angeles (Etats-Unis, 1,47/10), Zurich (Suisse, 1,46/10) et Paris (France, 1,38/10).

Athènes pour le repas, Hong Kong pour l'hôtel

Hors classement général, certaines villes sont parvenues à tirer leur épingle du jeu. Ainsi, le repas étoilé le plus abordable est à Athènes, avec un prix moyen de 97 euros. En revanche, c'est vers Hong Kong qu'il faut s'envoler pour profiter de la nuitée la moins coûteuse dans un cinq étoiles (274 euros). Enfin, pour l'hôtel avec spa, c'est cette fois à Osaka qu'il faudra poser ses valises (168 euros).