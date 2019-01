Les Belges sont déjà nombreux à avoir réservé leurs prochaines vacances. S’ils s’y prennent à l’avance, c’est avant tout pour s’assurer d’avoir le choix le plus large et profiter des promotions. Le choix, précisément, est fortement influencé par les enfants. Ainsi, pratiquement un quart des parents laissent le choix de la destination et du type de logement… aux enfants !