Le secteur du tourisme est encore fortement impacté par la crise sanitaire, même si les voyages ont repris ces derniers mois. Le monde entier n’est pas encore accessible, ou difficilement, et l’apparition du variant Delta en Europe refroidit les ardeurs de certains voyageurs. Après avoir connu plusieurs semaines de rush, les tour-opérateurs et agents de voyages connaissent une grosse baisse des demandes depuis quelques jours. " J’avais des demandes et des réservations à ne plus savoir qu’en faire et depuis 10 jours, c’est le calme plat, souffle un agent de voyage. Il y a le variant Delta, mais aussi les annonces d’Emmanuel Macron en France qui font peur. "

(...)