Santé, économie, loisirs ou encore tourisme, le coronavirus Covid-19 touche tous les secteurs. Les temps sont durs pour les professionnels du tourisme, qui doivent se plier aux décisions prises aux quatre coins du monde, mais aussi à la peur des voyageurs. Car, si les annulations pour les voyages prévus ces dernières semaines ou dans un avenir proche se justifient et sont le résultat de mesures gouvernementales, les réservations pour les semaines et mois à venir se portent mal elles aussi.

Rien qu’en Europe on observe depuis le début de la crise un ralentissement de plus en plus marqué de l’activité touristique. Rien que pour l’Italie, les chiffres communiqués par le bureau d’études spécialisé en matière de tourisme ForwardKeys indiquent que le nombre de voyages annulés vers La Botte dépasse tout simplement celui des réservations pour les futurs voyages.

(...)