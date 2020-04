Pour ceux qui doivent encore réserver un séjour, décaler ses vacances peut être une bonne idée. Mais où avoir l’assurance du soleil ?

La Belgique, c’est beau, mais on ne peut pas convaincre tout le monde. Il y a ceux qui rêvent toujours de partir à l’étranger, quitte à se montrer patient. Dès lors, des vacances durant l’automne ou l’hiver sont envisageables, pour peu que la situation s’améliore. Mais évidemment, il faut bien choisir sa destination pour des vacances en octobre, novembre ou décembre.

Si le sud de la France reste relativement ensoleillé, cela devient vite compliqué pour la baignade. Il faut donc se tourner vers des destinations plus lointaines. Pour ceux qui ont un gros budget, c’est la saison idéale pour les îles des Caraïbes, l’Île Maurice, La Réunion, les Seychelles ou encore Bali. Mais il existe aussi des destinations plus abordables et plus proches de chez nous. Le nord de l’Afrique reste une valeur sûre, de l’Égypte au Maroc en pensant par la Tunisie.

En Europe, les îles grecques offrent un cadre tout à fait propice à des vacances. On pense aussi à l’Espagne et ses îles ou encore le sud de l’Italie, mais une étude récente menée par l’assureur VAB montre que les vacanciers belges comptent bien éviter ces destinations dans les mois à venir. Ainsi, moins d’un flamand sur 10 partirait en Italie, même si cela était autorisé.