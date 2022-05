Depuis le début du mois de février, les agences de voyages et les sites de réservation sont submergés de demandes. On l’a déjà écrit, il n’y aura pas de place pour tout le monde cet été, que ce soit pour les locations de vacances - principalement en France - et pour les vacances all-in en Europe, Espagne et Grèce en tête. Une reprise du secteur qui fait évidemment du bien aux professionnels, mais qui pourrait donner des craintes aux acteurs belges, qui avaient profité de la fermeture des frontières ou encore des difficultés à voyager pour attirer de nombreux Belges qui ont redécouvert leur pays ces deux derniers étés.

Alors, stop ou encore pour le tourisme local ? "Plus le temps passe, plus la demande diminue pour des vacances en Belgique, mais les chiffres devraient rester plus élevés en 2022, par rapport en 2019, note Pierre Fivet, administrateur et porte-parole de l’ABTO. Mais il est clair que le rush continue pour les vacances à l’étranger malgré la crise du pouvoir d’achat et la guerre en Ukraine. "

