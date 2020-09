L’été est donc terminé, et on peut déjà dire qu’il aura été le pire à vivre pour bon nombre de professionnels du tourisme. Si le tourisme local s’en est plutôt bien sorti après le confinement, on ne peut pas en dire autant du côté des tour-opérateurs et des agences de voyages. Loin de là.

Les interdictions de voyager en dehors de l’Europe ont déjà freiné une bonne partie des ventes, et l’instauration de zones orange, vertes ou rouges aux quatre coins de l’Europe n’aura rien arrangé. Les chiffres du secteur sont dans le rouge, et les représentants des agents de voyages du Nord et du Sud ont décidé de sortir du bois. L’Upav et le VVR pointent ainsi du doigt la communication des autorités. "C ette semaine, le Centre national de crise, par l’intermédiaire du virologue Steven Van Gucht, a communiqué que 22 % des contaminations en Belgique pourraient avoir eu lieu pendant le voyage. Concrètement, cela signifie que 78 % des infections sont contractées au sein même de la Belgique. Monsieur Van Gucht soulignait par ailleurs dans une communication précédente ‘qu’il est beaucoup plus important de savoir comment les gens se comportent que de savoir où ils se trouvent’. En outre, il ressort clairement de cette même conférence de presse que la principale source d’infection reste les réunions familiales dans lesquelles les mesures concernant la distanciation physique ou le port de masques buccaux ne sont pas pleinement respectées. Le secteur des voyages demande donc, une nouvelle fois, que les chiffres communiqués soient clairement explicités et remis dans leur contexte. "

(...)