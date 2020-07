Lisbonne fait partie des quelques villes d’Europe où, dès que l’occasion se présente, on aime retourner. Comme Rome ou Barcelone (en évitant, dans la mesure du possible, les périodes de forte affluence !). Plus que d’autres, ces villes méridionales ont le don de vous surprendre lors de chaque passage, de se réinventer tout en conservant le charme magique des premières fois.

La Lisbonne d’aujourd’hui n’est plus tout à fait la même de celle que nous avions adorée découvrir au milieu des années 1990 et revue dix ans plus tard.

(...)