À mi-chemin entre la petite ville, la station balnéaire et le resort, Casa de Campo, au sud-est de la République dominicaine, joue la carte de la démesure. Bienvenue dans la discrète mais immense "maison de campagne" des stars, des ultra-riches et des golfeurs aguerris. Baroudeurs et frigo box s’abstenir…

Bill Clinton vient y parfaire son swing depuis plusieurs années, Vin Diesel y a déjà privatisé une partie de la plage (déjà privée), Rihanna y aurait, de confidence de palefrenier, chevauché les plus belles montures et les Kardashians y ont tourné deux épisodes de leur série de téléréalité. Même le roi Juan Carlos, croyait savoir la presse espagnole, aurait été s’y réfugier début août pour fuir les soupçons de malversations. C’est que le complexe appartient à un bon ami du monarque, l’homme d’affaires américano-cubain Pepe Fanjul, dont la famille s’est petit à petit enrichie dans la culture de la canne à sucre.