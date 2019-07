À proximité des Sables d’Olonne et de La Rochelle, Saint-Jean-de-Monts jouit d’une situation idéale pour parcourir le littoral vendéen. C’est précisément dans cette station que Madame Vacances propose des locations de vacances particulièrement appréciées des familles. Le Domaine de Vertmarines jouit d’une situation idéale, très prisée des amoureux de la nature. À 3 kilomètres de la plage et de la ruelle piétonne animée en soirée, ce domaine est entouré d’un parc protégé de 16 hectares, idéal pour les balades et randonnées à vélo. Chaque villa est dotée d’une piscine et d’un jardin privé, de grands espaces intérieurs offrant tout le confort moderne (cuisine équipée, une ou plusieurs salles de bains en fonction de la taille du logement). Un havre de paix pour profiter en toute quiétude de vos vacances, tout en vous offrant de multiples excursions et activités à proximité de Saint-Jean-de-Monts. Parmi les incontournables, citons notamment l’île de Noirmoutier (40 minutes en voiture), les proches stations de Saint-Hilaire-de-Ryez, Notre-Dame des Monts ou Saint-Gilles-Croix-de-Vie où Madame Vacances dispose d’un autre domaine (Les Villas de Fontenelles), situé sur le réputé golf de Fontenelles. Un peu plus loin, la ville de Nantes (1 h), les Sables d’Olonne (1h) ou encore le Puy du Fou (1h30) sont autant de possibilités d’excursion.

On appréciera aussi tout particulièrement la piscine privée de ces charmantes villas, avec la possibilité d’une eau chauffée d’avril à octobre. Pas besoin de longs trajets pour rallier le centre-ville et ses halles (un grand marché s’y tient aussi 2 fois par semaine), ou encore les grandes surfaces et autres boutiques, toutes accessibles en moins de 10 minutes, ce qui est toujours un plus lorsqu’on voyage en famille.

Rayon activités, ce n’est pas ce qui manque à Saint-Jean-de-Monts non plus. Les plus jeunes (mais aussi leurs parents) se font un plaisir d’aller à la pêche à pieds, histoire de ramasser palourdes et coques (bien que le meilleur spot soit situé à l’entrée de Noirmoutiers). Les plus expérimentés s’essaieront quant à eux à la pêche à la ligne, dans l’espoir de ramener des soles pour le dîner. Pendant ce temps-là, ceux qui préfèrent le shopping se rendront dans la rue commerçante et piétonne qui mène au bord de mer, profitant des nombreuses boutiques et restaurants, nettement plus calmes en journée. En soirée, en effet, la ruelle est rapidement noire de monde, attirant en début de nuit les amateurs de vie nocturne qui envahissent alors les bars et boîtes de nuit jusqu’aux petites heures.

"Saint-Jean-de-Monts, c’est avant tout une station destinée aux familles, même avec des enfants en bas âge", explique Florence Vrignaud, responsable communication de l’office de tourisme. "Nos immenses plages permettent à tous d’y trouver un coin pour s’amuser ou se reposer. De plus, nos plages sont en pente douce, ce qui permet de se baigner en sécurité, même pour les petits."

Une sensation d’espace unique, même à marée haute, là où d’autres plages vendéennes voient la mer monter jusqu’aux digues et pistes cyclables. "Nous sommes aussi fiers de notre estacade, c’est un incontournable. On la surnomme "notre tour Eiffel, car sa taille dépasse la hauteur de la tour parisienne."

Preuve que Saint-Jean-de-Monts joue la carte des familles, l’offre de loisirs y est des plus larges. "L’été, c’est la saison des fêtes foraines. À proximité, la rue piétonne offre ses odeurs et ses couleurs, une ambiance animée. Ceux qui souhaitent plus de quiétude se rendent à Notre-Dame-de-Monts, où l’ambiance est plus cocooning et où l’artisanat est mis en valeur sur les marchés. On peut notamment y découvrir la fabrication de sucettes chaudes, typique de la région."

Les amoureux du vélo ne sont pas en reste non plus. "On a aménagé un vaste réseau de pistes cyclables, en bord de mer mais aussi en pleine nature. Cela met encore plus en valeur notre belle région et son caractère sauvage. Pour s’en rendre encore mieux compte, rien de tel qu’une visite à Biotopia, qui plonge le visiteur dans le monde du littoral et de la forêt, révélant toute la richesse de notre faune et flore."

Centres équestres, parcs aquatiques, parcours accrobranches, découverte de la pêche (Saint-Gilles-Croix-de-Vie est réputée pour sa sardine), parcs animaliers, festivités et tous genres : pour sûr, on ne s’embête pas une minute à Saint-Jean-de-Monts