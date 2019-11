Après un long et fatigant voyage depuis Bruxelles, l’arrivée à Arc 1950 Le Village est plus agréable que dans d’autres stations classiques. Ici, pas besoin de chercher une place pour décharger bagages et enfants fatigués. L’entrée se fait directement par les immenses parkings souterrains du village (certes payants mais bien pratiques) donnant accès via les sous-sols à l’appartement tant convoité. Après un petit passage par la réception afin de régler les questions pratiques, direction l’étage pour découvrir le confortable logement de la semaine. Les vacances peuvent enfin commencer…

Peu de temps après avoir pris possession des lieux, c’est avec un enthousiasme immense que nos ados découvrent que le wi-fi est bien présent ici. Après avoir posé la question une bonne dizaine de fois dans la voiture, ce n’est pourtant pas ce qui les attire finalement en priorité… Moins de 10 minutes après s’être éclipsés, c’est en peignoirs qu’ils reviennent vers nous. "Papa, on descend au sauna ?" Face à autant d’entrain, impossible de résister. Nous voilà donc partis, vêtus de notre peignoir, empruntant couloirs et ascenseurs pour rejoindre l’espace bien-être de notre résidence. Sauna, hammam, jacuzzi et même piscine extérieure nous attendent pour un pur moment de relaxation. Durant un instant, on se surprend à rêver. Un rêve devenu réalité. Ces vacances au ski que l’on attendait depuis longtemps s’annoncent merveilleusement bien.

Une bonne nuit de repos et ce sont maintenant les pistes qui s’offrent à nous. Encore une agréable surprise que de découvrir que le départ ski aux pieds annoncé est, ici encore, fidèle à ses promesses. Une des autres agréables particularités d’Arc 1950 Le Village, c’est départ ski aux pieds, directement sur la piste qui traverse le village. Surprenant, mais surtout très pratique. Quelques secondes suffisent pour retrouver les sensations de glisse. C’est donc à ski que nous rejoignons les différentes remontées mécaniques afin de rejoindre les sommets.

C’est le paradis du ski. Le domaine porte bien son nom. Paradiski se dévoile petit à petit devant nos yeux. Du ski pour tous, pour tous niveaux, pour tous types de glisse. "Papa, maman, on peut prendre cette piste avec les bosses ?", nous demande un des deux ados empli d’émotion. Et c’est parti pour une petite descente en famille au travers de ce champ de bosses ! Au fur et à mesure des descentes, l’immense domaine des Arcs continue à se révéler et la diversité règne en maître absolu. De plus en plus recherchées par les skieurs aguerris ou les amoureux de la nature, les pistes natures sont présentes dans différentes zones du domaine. Non damées, ces pistes qui vivent au rythme des virages des skieurs, offrent ici un très chouette terrain de jeu. Nous continuons notre découverte du domaine, avec le passage obligé vers La Plagne, station voisine et reliée par la Vanoise Express, téléphérique ultramoderne permettant de faire la traversée en moins de 4 minutes.

Le séjour se poursuit. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Les journées sont bien remplies et se prolongent encore et toujours par une visite à l’espace détente. Nous avons nos habitudes mais continuons à nous laisser surprendre par de nouvelles découvertes et d’autres bons moments. Une chose est sûre, Arc 1950 n’a pas livré tous ses secrets. Reste à y retourner pour découvrir la suite…

4 bonnes raisons de venir à Arc 1950 Le Village

Des appartements grand standing



Avec de vrais espaces à vivre, de vraies chambres, ce qui correspond aux résidences 5 étoiles, et ce certificat d’excellence de TripAdvisor 2019. Certains d’entre eux ont même une cheminée pour parfaire l’esprit montagne.

Tout sur place

Des boutiques, des bars, des restaurants très sympas pour vous accueillir, et une garderie pour que les parents profitent sans complexe du ski ou d’un moment tranquille.

Des espaces bien-être dans chaque résidence

Des piscines, jacuzzis et des salles de fitness participent pleinement aux non-skieurs ou à l’après-ski. Le Spa Deep Nature Arc 1950 complète cette offre qui permet de recharger les batteries.

Des animations quotidiennes pour les petits et les grands

La station organise des animations, jeux, spectacles et concerts, pour profiter en famille. Les événements sont programmés selon une thématique spécifique chaque semaine.

Comment venir Arc 1950 Le Village

Voiture : Suivre Albertville, puis Moutiers, puis Bourg-Saint-Maurice/Les Arcs.

Train : Thalys depuis Amsterdam et Bruxelles. La gare SNCF la plus proche d’Arc 1950 Le Village est celle de Bourg-Saint-Maurice à environ 35 minutes du village.

Avion : Via les aéroports de Genève, Chambéry ou Lyon

Se renseigner

Pierre&vacances Premium Tél. + 33 (0) 4 79 04 19 50 reservation.arc1950@groupepvcp.com

www. Arc1950.com