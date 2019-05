Il n’y a pas besoin de faire des centaines de kilomètres pour déconnecter de nos vies trépidantes le temps d’un week-end. Ni de disposer d’un matériel de camping pour se ressourcer dans les plus jolis bois de Wallonie. Ni de renoncer au confort moderne pour faire une immersion dans la nature.

Les cabanes de Rensiwez ont réussi un cadre authentique et une offre de logement douillet et de services tous azimuts pour proposer des moments d’évasion tant aux familles qu’aux groupes d’amis ou aux amoureux.

Les cabanes sont harmonieusement disposées au sein du domaine du Moulin de Rensiwez qui se situe en pleine forêt, en bordure de l’Ourthe orientale. Entre La-Roche-en-Ardenne et Houffalize, elle présente l’un de ses plus beaux visages composé d’une vallée très encaissée et de superbes points de vue. Le site se trouve au cœur du Parc Naturel des deux Ourthes le plus étendu des 9 parcs naturels de Wallonie, et son environnement immédiat est classé en zone Natura 2000.

Les cabanes - dont certaines sont perchées dans un arbre - sont dans les bois et en bois, mais disposent d’un équipement au confort incomparable selon le choix de chacun. La kitchenette permet de se préparer un repas apporté soi-même ou commandé au traiteur et réchauffé sur place. Un poêle à bois - ou un poêle à pellets dans certaines cabanes - confère à la fois la chaleur et l’ambiance en soirée. Précisons que le bois est fourni. Les cabanes proposent une baignoire XXL ou une baignoire en bois, un sauna ou un bain nordique.

Il est possible de passer un week-end ou davantage complètement reclus puisque les cabanes sont orientées de manière à n’avoir que la nature en vis-à-vis. Les visiteurs peuvent aussi profiter d’un espace commun avec une plus grande cuisine, une salle à manger avec une table de plusieurs mètres et un confortable salon pour profiter d’un moment en groupe : tout est possible en fonction des envies du moment.

Pour le petit-déjeuner comme pour les repas, les options possibles sur réservation mettent en avant les artisans locaux, qu’il s’agisse du traiteur Les Saveurs étoilées de Houffalize ou des produits proposés dans les paniers : pâtés, fromages, yaourts, jus de fruits, jambons…

De quoi recharger ses batteries et celles du couple ou de la famille en 48 heures.

Magali Veronesi