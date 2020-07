Une enquête sur la vision qu'ont les travailleurs de leurs vacances et leur travail, menée par le bureau d'études de marché indépendant iVOX, publiée mercredi, montre que le coronavirus n'affecte pas les départs, mais les voyages en Belgique sont privilégiés cette année. La majorité des travailleurs préfèrent aussi le travail sur place au télétravail. Selon l'étude menée sur un échantillon représentatif de 1.050 personnes, près de deux travailleurs sur trois prennent leurs vacances comme les autres années. Près de la moitié des voyageurs passent leurs vacances en Belgique cette année, ce qui est supérieur aux autres années, et plus d'un sur quatre a réservé à l'étranger. La majorité des travailleurs a aussi décidé de prendre congé par eux-mêmes.

Environ un quart des travailleurs sont en télétravail cet été. 60% des travailleurs cependant veulent continuer à se rendre sur leur lieu de travail. Aussi, pour 60% des travailleurs, l'ambiance sur le lieu de travail est plus décontractée pendant les mois d'été, et ils prennent plus de plaisir à travailler, même si la charge de travail peut être supérieure.