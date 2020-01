La saison de la glisse est lancée depuis un mois en haute montagne, et les Belges partent chaque semaine à l’assaut des Alpes ou des Pyrénées. Le plus gros des départs se fera fin janvier à l’occasion de la semaine de repos des étudiants mais aussi à l’occasion des congés de Carnaval et de Pâques. Pour ceux qui ont la chance de partir, il est temps de prendre ses dispositions au niveau des assurances.

Car les sports d’hiver sont chaque année la cause d’accidents plus ou moins graves. Une "bête" chute peut avoir des conséquences graves au niveau physique, mais aussi au niveau du portefeuille si on n’est pas bien couvert.

(...)