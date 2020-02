Les blessures au genou restent les plus fréquentes, surtout chez les plus de 30 ans.

La montagne est belle, mais peut se montrer cruelle. Prise de risque sur les pistes ou simple malchance, il n’est pas rare de tomber et de se faire mal, voire très mal. Europ Assistance a listé les blessures les plus fréquentes selon trois tranches d’âge : 5-20 ans, 21-30 ans et 31-70 ans.

Le constat est à chaque fois le même, les blessures au genou sont les plus fréquentes. On parle de 35 % à 56 % des cas en fonction de la tranche d’âge, le risque étant plus élevé pour les plus âgés. Et si les genoux tiennent le coup chez les plus jeunes, la tendance n’est pas la même pour les poignets et les mains. Ils représentent 20 % des blessures chez les 5-20 ans, 13 % chez les 21-30 ans et ne font même pas partie du top 4 des blessures chez les plus de 30 ans. Cela s’explique certainement par le nombre de chutes moins élevé chez les skieurs expérimentés qui souffrent plus souvent de blessures à la cheville ou au pied (17%), à l’épaule (13%) ou à une jambe (10%).

Et pour compléter ces chiffres une étude menée par le docteur Philippe Loriaut, chirurgien orthopédique installé à Paris, révèle plus précisément que 15% des blessures touchent les ligaments du genou. Ses analyses ne portent cette fois pas sur des tranches d'âge en particuliers, mais livrent des chiffres très similaires à ceux proposés par Europ Assitance. On y apprend notamment que 12% des blessures concernent le tronc, le plus souvent des lésions au bassin, et que 6% concernent la tête, avec des lésions au crâne, des plaies ou encore des traumatismes craniens.