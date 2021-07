Pour passer une journée à Walibi, une personne adulte devra débourser 41,5 €, et un enfant ou un senior 36,5 €. C’est un peu plus cher que l’année passée mais, tout au long de l’année, le parc propose des réductions pour certaines journées, ou périodes. Actuellement, le prix du ticket adulte est le même que le ticket enfant pour une visite entre le 1er et le 11 juillet. En règle générale, il est aussi plus intéressant de réserver son ticket en ligne plutôt que de le prendre sur place, le jour de la visite.