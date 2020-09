Les semaines passent et se ressemblent pour les voyageurs. Depuis le mois de mars et le début de la crise sanitaire, ceux qui devaient voyager en avion ont connu bien des difficultés entre des milliers de vols annulés et d’autres déplacés à une date ultérieure.

Et si ces changements entraînent des désagréments, le plus difficile est souvent de récupérer l’argent investi dans un ou plusieurs billets. Il y a quelques semaines, Test Achats tirait déjà la sonnette d’alarme face aux pratiques de certaines compagnies qui faisaient tout pour éviter de rembourser ses clients. Une situation qui évolue, mais qui est encore loin d’être réglée. “C’est pourquoi l’organisation de consommateurs a décidé de regrouper tous les dossiers présentés selon la nature de la plainte et le nom de l’entreprise, via une plate-forme en ligne (www.testachats.be/formulairevoyage) afin de faciliter et d’accélérer leur traitement. L’objectif est d’encourager les compagnies concernées à trouver des solutions plus rapides aux problèmes rencontrés par les voyageurs et, si nécessaire, d’envisager d’autres moyens d’action”, note l’association de défense des consommateurs qui a déjà enregistré 5.000 dossiers, dont 3.300 complets.