L’été 2020 ne sera définitivement pas comme les autres. Entre les destinations à risques, les avions qui ne décollent pas, les mesures sanitaires drastiques, le touriste belge va préférer redécouvrir… la Belgique. Avec, au-delà de faire de la chaise longue dans son jardin, l’envie de bouger, de profiter, de visiter.

Les plus belles villes de Belgique et leurs trésors sont prêts à vous accueillir à bras ouverts. Et si vous délaissiez la voiture pour effectuer des étapes… en vélo. Les hôtels Martin’s ont imaginé un intelligent tour de Belgique de ses adresses (une dizaine d'étapes sont possibles). En effet, il vous est loisible de réserver une chambre (le prix d’été est sans appel : 69 euros) dans un ou plusieurs établissements et… de le relier en vélo.

Bruxelles, Bruges, Mons, Malines, Waterloo, Bilzen, Louvain-la-Neuve, Louvain, Tubize et Genval : de quoi effectuer de belles étapes à la fois sportives et gastronomiques avant un repos bien mérité. Afin de ne pas vous encombrer, ils ont mis sur pied un service qui transfère vos bagages d’hôtel en hôtel. Moyennant un petit supplément.

Renseignements : www.martinshotels.com