Passer des vacances à la montagne, on y pense souvent pour les sports d’hiver. Mais depuis des dizaines d’années, les touristes prennent de l’altitude en été également, et pas seulement pour les plus belles étapes du Tour de France ! Après deux saisons d’hiver perturbées (c’est peu dire) par le Covid-19, les stations doivent ajouter de nouvelles cordes à leur arc pour s’en sortir et récupérer le manque à gagner.