Tout le monde ne le sait pas, mais payer un voyage via une carte de crédit peut déjà offrir une protection. En fonction du type de carte que vous possédez, une assurance annulation peut déjà être incluse. C’est bon à savoir quand on vous proposera de contracter une assurance, que ce soit pour un logement, un billet d’avion ou encore une voiture de location. C’est possible via le principe de retrofacturation. "Une retrofacturation est la possibilité pour vous de récupérer votre argent lorsque vous ne recevez pas les biens ou les services que vous avez payés. Y compris si le commerçant ou le fournisseur a cessé ses activités. La banque qui a émis votre carte tente de récupérer l’argent pour votre compte auprès de la banque du commerçant. Les retrofacturations ne constituent pas un droit, mais si vous effectuez une transaction traitée par Visa, vous pouvez demander à la banque qui a émis votre carte si cette option est disponible, et elle pourra alors en faire la demande à la banque du commerçant", explique-t-on du côté de Visa.

