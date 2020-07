De quoi en savoir plus sur l’offre touristique en Belgique depuis son smartphone.

Le monde en poche

Des vacances ou des week-ends pour redécouvrir le pays autrement, pourquoi pas ? Histoire de changer de point de vue, voici des applications à télécharger sur votre smartphone qui vous emmèneront sur des sentiers surprenants en toute autonomie.

Cirkwi, spécialiste des logiciels de données et d’itinérance touristiques, a développé une appli bien utile qui recense tous les lieux intéressants des villes du monde entier, de même que des balades et des itinéraires, des lieux de shopping et des propositions Horeca : Storyguide.travel . On s’en sert en live, lâché dans la ville ou pour préparer voyages et séjours : 22 000 storyguides sont déjà disponibles en ligne avec des photos, de petits textes et des sites associés. L’itinéraire pour s’y rendre s’affiche d’un coup de doigt. Des stories thématiques ont aussi été préparées comme les quartiers et lieux célèbres (par exemple Le Bronx), les itinéraires mythiques (Route 66, USA) ou encore la BD à Bruxelles ! Et la possibilité de visiter toutes les communes belges, flamandes comme wallonnes et bruxelloises, en live et les grandes villes du monde, de chez soi, en virtuel ! Le plus : les stories font découvrir aussi de plus petites villes. Par contre, sur un petit téléphone, c’est moins facile de tout apprécier tant les entrées sont nombreuses.

La roue des activités

Une appli belge dont l’ergonomie n’est peut-être pas la première qualité mais qui est on ne peut plus utile ! Elle rassemble l’ensemble des musées et événements qui ont lieu en Wallonie et à Bruxelles, les couple à votre localisation et renseigne pour chacun les infos pratiques (distance des transports en commun, horaires d’ouverture, sites, prix, durée des visites…) avec des photos et des focus sur les différentes expos le cas échéant. On peut même y acheter des tickets en ligne et voir la météo du coin ! On peut aussi faire des recherches par thèmes ou par dates.

365.be

Randonnées en boucles numériques

Les randonneurs le savent, les chemins de randonnée sont nombreux en Belgique : plus de 5 000 km d’itinéraires sont balisés en Wallonie et à Bruxelles, qui sont entretenus par 500 bénévoles. Ces bénévoles, qui connaissent les chemins et les panoramas comme leurs poches, ont recensé les plus belles randonnées à la journée dans des topo-guides édités par l’ASBL Chemins de Grandes Randonnées. Ces livres, avec cartes au 1/15 000 et moult détails pour se repérer, permettent de faire des excursions sur les chemins de grandes randonnées en boucle en quelques heures, et de découvrir une région comme jamais : Bruxelles par son chemin des châteaux, Hamme-Mille avec un air de Toscane ou l’Amblève bucolique, il en existe plus de 40 en Belgique. Un atout : les circuits débutent toujours non loin d’un arrêt de transports en commun. On retrouve tout cela sous version numérique dans l’application Sity Trail .