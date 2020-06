Un retour aux affaires qui se fera sur un nouveau modèle.

Ce vendredi 12 juin, l'agence de voyage Neckermann rouvre l'ensemble de ses 62 magasins en Belgique. " Dans 40 magasins, le Belge peut à nouveau se rendre en continu et sans rendez-vous du lundi au samedi pour discuter de ses projets de vacances. Les 22 autres magasins plus petits seront ouverts deux jours par semaine, le lundi sur rendez-vous et le samedi en visite libre , précise Leen Segers, porte-parole de Neckermann. En raison de la crise du coronavirus, Neckermann se concentre désormais aussi sur des vacances "corona-proof". Les touristes belges ont le choix entre plus de 50 000 maisons de vacances et adresses de camping supplémentaires. "

Une réouverture qui inclura beaucoup de changements, aussi bien au niveau sanitaire que commercial. " Nous avons installé du plexiglas, tous les employés ont reçu une formation sur les mesures d'hygiène et les visiteurs pourront se désinfecter les mains avec du gel pour les mains. Des fiches d'info à l'entrée indiqueront le nombre de personnes autorisées à se trouver dans le magasin en même temps. Il reste à voir à quelle vitesse les touristes belges retrouveront le chemin de nos magasins, mais nous attendons pas mal de monde dans les premiers jours et semaines", explique-t-elle.

Et l'offre va donc changer. Il faut dire que les derniers mois n'ont pas été roses pour la marque, entre la faillite de Thomas Cook, la reprise par le groupe Wamos et le confinement lié la crise sanitaire. Les attentes des Belges sont aussi différentes, avec le retour en force des vacances en voitures dans les pays voisins. " Dans le passé, 80% de nos voyages vendus en été étaient des vols vers la Méditerranée. La crise du coronavirus a accéléré nos projets d'élargissement de notre offre de voyages. Nous continuerons bien sûr à proposer notre offre classique de vacances en avion, de citytrips, etc., mais au cours des derniers mois, nous avons mis en place plusieurs collaborations qui vont au-delà, indique la porte-parole. Il s'agit notamment d'Interhome, qui propose plus de 50 000 maisons de vacances en Europe et hors d'Europe, et de campings.com, qui compte plus de 2 000 adresses de camping dans son portefeuille. Notre propre plate-forme "Eurêka" est également sur le point de voir le jour : les Belges peuvent y composer leur propre voyage et avoir le choix de destinations du monde entier. Ainsi, chaque Belge peut partir en vacances avec les personnes dans sa bulle cette année."