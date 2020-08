1 Le réseau de points-nœuds ne cessant de s’étoffer en Wallonie, les idées de balades à vélo sont de plus en plus nombreuses également. Dans le Hainaut, deux maisons du tourisme - de la région de Mons - et du Parc des Canaux et Châteaux - totalisant 24 communes regroupées sous l’intitulé Cœur du Hainaut proposent Vhello. Pas moins de 880 km d’itinéraires cyclables ont ainsi vu le jour, rattachés aux réseaux points-nœuds belges (41 000 km). Vhello est ainsi rattaché à deux autres réseaux points-nœuds proches : Wallonie picarde à Vélo et Brabant wallon à Vélo. Une quinzaine de balades thématiques sont ainsi proposées, qui vous emmèneront par exemple à la découverte de la campagne sonégienne, à celle du vignoble d’Estinnes, à celle de la brasserie de Blaugies ou encore sur les traces de Vincent Van Gogh. Et puis, le patrimoine Unesco se découvre aussi à deux-roues. Mais ce réseau vous permet de satisfaire vos propres envies de balades, il suffit pour cela de noter les différents points-nœuds par lesquels vous voulez passer, et en route. Vhello vous propose aussi de signaler tout problème rencontré au cours de votre randonnée. vhello.be/vhello/

2 À l’autre bout de la Wallonie, les Cantons de l’Est disposent de pas moins de 1300 km de sentiers balisés pour les vélos et le VTT. Si vous ne disposez pas de votre propre deux-roues, le site www.ostbelgien.eu/fr/velo vous donnera les adresses des loueurs d’e-bike ou de VTT. Les idées de randonnées n’y manquent pas non plus, y compris celles à faire avec vos enfants. Vous en apprendrez aussi plus sur le Stoneman Arduenna, une boucle VTT de 176 kilomètres au dénivelé cumulé de 3400 mètres à réaliser, selon son niveau, en 1, 2 ou 3 jours en passant par 8 checkpoints où faire poinçonner sa carte, d’ici le 15 septembre, fin de saison. L’essentiel est d’acquérir un pack de démarrage, disponible sur www.stoneman-arduenna.com/fr/

3 L’exposition Toutankhamon de Liège est prolongée jusqu’au 3 janvier 2021 ! C’est la deuxième fois qu’elle l’est mais cette fois, ce sera la dernière. Une ultime prolongation pour l’un des événements culturels incontournables de l’année. Les mesures sanitaires n’ont pas découragé le public et les organisateurs ont bénéficié d’une fréquentation estivale optimale. Ajoutez à cela la perspective de retrouver le public scolaire dès la rentrée et il n’en fallait pas plus pour que les grandes institutions culturelles partenaires de l’exposition acceptent de prolonger le prêt de leurs œuvres. "Toutankhamon - À la découverte du pharaon oublié" accueille en effet près de 300 originaux d’exception provenant de musées prestigieux et de grandes collections privées ainsi que 242 objets issus des ateliers du Musée du Caire et authentifiées par le ministère des Antiquités égyptiennes, mais encore des reconstitutions faites au plus proche de la réalité historique. L’ensemble ayant bénéficié de la précision scientifique assurée par la collaboration d’égyptologues de l’Université de Liège. Soucieuse d’apporter un maximum de confort et de sécurité à tous ses visiteurs, l’exposition respecte scrupuleusement les règles de sécurité imposées par les autorités dans le cadre du Covid-19. L’utilisation de valises de désinfection Look2Sanitise - une première en Belgique - pour traiter les audioguides avec efficacité en est le parfait exemple.

Ouvert 7J/7 - de 10h à 18h30 Gare Liège-Guillemins, Liège. Réservation en ligne ou par téléphone fortement recommandée www.europaexpo.be